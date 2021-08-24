BASIN BÜLTENİ (2021/149)

22. 08. 2021 günü saat 20. 00 sıralarında Benan KOCADERELİ isimli şahıs Göltürkbükü J. Krk. K. lığını arayarak "Gölköy Mahallesinde faaliyet gösteren geçici konakladığı oteldeki odasından değeri (80. 000 $) olan Avdemars Piguet marka saatinin çalındığını" beyan etmiştir.

22. 08. 2021 günü saat 20. 00 sıralarında Benan KOCADERELİ isimli şahıs Göltürkbükü J. Krk. K. lığını arayarak "Gölköy Mahallesinde faaliyet gösteren geçici konakladığı oteldeki odasından değeri (80. 000 $) olan Avdemars Piguet marka saatinin çalındığını" beyan etmiştir. Olayla ilgili yapılan araştırma ve inceleme sonucu; otelde çalışan ve aynı gün işten ayrıldığı tespit edilen E. K. isimli şahıs 23. 08. 2021 günü saat 01. 00 sıralarında Milas Havalimanında çalınan saatle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çalınan saat sahibine teslim edilmiş olup olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre