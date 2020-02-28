Başdeğirmen'den şehitler için taziye mesaji
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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Başdeğirmen'den şehitler için taziye mesaji

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İdlib'te düzenlenen saldırı sonrasında şehit düşen Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.

28.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:41
Başdeğirmen'den şehitler için taziye mesaji

Belediye Başkanı , 'te düzenlenen saldırı sonrasında şehit düşen Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.


Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen mesajında şu görüşlere yer verdi: "Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan askerlerimize yönelik Esed rejim unsurlarının alçakça yapmış olduğu hava saldırısı sonucu şehit düşen 33 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" - ISPARTA

Kaynak: İHA

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