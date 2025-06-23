TFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin'in istifa ettiğini açıkladı. Öte yandan PFDK Başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı getirildi. Başbuğ Pınarbaşı kimdir, PFDK Başkanı Başbuğ Pınarbaşı hangi takımlı?

BAŞBUĞ PINARBAŞI KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da doğdu.

1990 yılında lise eğitimini Kayseri Lisesinde tamamladı.

1991 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nde başladığı üniversite hayatını 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı.

Sahibi olduğu Pınarbaşı Hukuk Bürosu bünyesinde ulusal ve uluslararası düzeyde birçok şirket, spor kulübü ve kurumlara hukuk danışmanlığı yapmaktadır.

2004 yılında Şişli Belediye Başkan adaylığı, 2004-2008 Yılları arasında Şişli İlçe Başkanlığı, 2011 MHP İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur.

21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

TFF,PFDK Başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı'nı atadı.

PFDK Başkanı Başbuğ Pınarbaşı tuttuğu takm ile ilgili açıklama yapılmadı.