21.08.2019 17:04

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Hep başarılı olmak isteyen bir camiayız çünkü başarmak doğamızda var." dedi.

Üstündağ, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyon öncesi voleybol camiasının heyecanlanmasının önemine dikkati çeken Üstündağ, "Federasyon başkanı olarak benim heyecanlanmamdan daha önemli olan camiamın heyecanlanması. Bu heyecanı görüyoruz." diye konuştu.

Ankara'da 2003 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın ikinciliği elde ederek çok başarılı olduğunu dile getiren Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"4 bin 700 kişilik Atatürk Spor Salonu'nda oynadık ama dışarda kalan seyircilerimiz oldu. Şimdi 2-3 katı büyüklükte bir salonumuz var. Önemli tesislere sahibiz. Bu konuda sporu seven Cumhurbaşkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tesis anlamında büyük hamleler yaptığını ve önemli tesisler kazandırdığını görüyoruz. Ben 40 yıllık spor camiasının içindeki biri olarak söylüyorum, çim sahaya hasret kalırdık, 3-4 bin kişilik salonlar çok nadirdi. Şimdi inanılmaz tesislerimiz var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"Avrupa'da ilk, dünyada ilk üçteyiz"

Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonların kolay alınmadığına vurgu yapan Üstündağ, "Türkiye'nin Avrupa ve dünyada önemli bir yeri olduğu biliniyor. Kulüpler bazında Avrupa'da ilk, dünyada ilk üçteyiz." dedi.

Başarıların Türkiye'nin voleybola ciddi yatırım yaptığını, ciddi emek harcadığını gösterdiğini dile getiren Üstündağ, "Türkiye'nin bunun karşılığını alması gerektiğini düşünüyorum. Gurur duyuyoruz ama benim şahsi gücümle bu işler olmaz. Camiamızın, takımlarımızın gücü çok önemli. Takımlar güçlü yatırım yapıyorlar. Kulüplerimiz Avrupa'da ve dünyada söz sahibi olduğu zaman bizim elimiz daha da güçleniyor." şeklinde konuştu.

"İnşallah yolun sonu şampiyonluk"

Üstündağ, Avrupa şampiyonası için "İnşallah yolun sonu şampiyonluk, onu başaracak güce sahip bir takımız var." diye konuştu.

Ankara seyircisinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını aktaran Üstündağ, "Milli takım düzeyinde Türkiye'de bütün illerimizde voleybol sevgisi üst düzeyde. Erkek voleybol takımımız Altın Lig grup maçlarını Samsun, Malatya ve Trabzon'da oynadı. Salonlarda yer yok. Bu ilgiyi başarıya bağlıyorum." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri'ne talibiz"

Üstündağ, ocak ayında 2020 Tokyo vizesi için oynanacak Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri'ne ev sahipliğine talip olduklarını belirtti.

Organizasyonun nereye verileceğinin henüz belli olmadığını dile getiren Üstündağ, "Biz Türkiye olarak en iyisi yapacak güçteyiz. CEV düşünsün. Arzu ederlerse bizim şartlarımızla kriterlerimizle Türkiye'de bunu yapmayı arzu ederiz. Cumhurbaşkanımız, Bakanlığımız, sponsorlarımızın desteğiyle mükemmel organizasyonlar yaptığımızı gösterdik, yine yaparız." şeklinde görüş belirtti.

"Hayallerinden ve çalışmaktan vazgeçmeyeceksin." diyen Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim dünyamda sadece spor ve Türk sporuna hizmet etmek var. Değişik branşlarda aktif görevler yaptım. Etkin konumdaydım ve her görev yaptığım kulvarda başarılı olduğuma inanıyorum. En kısa sürede hayalim Avrupa şampiyonasında final oynamak ardından olimpiyata gitmek. Bunlar sadece hayalde kalmayacak. Hayal edip hayata geçirebileceğimiz güce sahip olduğumuz için iddialı konuşuyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gidelim, derece elde edeceğiz. Neden Milletler Ligi'nde 2 yıldır final grubundayız ve geçen yıl final oynadık. Her takım da tam kadro geldi. Bu yıl da finale kaldık dördüncü bitirdik. Bu derece üzdü. Hep madalya, ilk 3 içinde olmayı istiyoruz. Sadece hayal ediyorum, arzuluyorum, başarı da tesadüf geliyor. Yok böyle bir şey. Bunun altında çalışmak var. Hep başarılı olmak isteyen bir camiayız çünkü başarmak doğamızda var."

Kaynak: AA