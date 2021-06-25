Başarılı teknik adama başkan adayından plaket
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Başarılı teknik adama başkan adayından plaket

Başarılı teknik adama başkan adayından plaket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜFAD Manisa Şubesi başkan adayı Mehmet Dağdelen, Manisa'nın genç ve başarılı teknik adamlarından biri olan Bieksper Hacırahmanlıspor'un BAL'a yükselmesinde büyük katkıları olan ve namağlup şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Musa Öz'e başarı plaketi vererek tebrik etti.

TÜFAD Manisa Şubesi başkan adayı Mehmet Dağdelen, Manisa'nın genç ve başarılı teknik adamlarından biri olan Bieksper Hacırahmanlıspor'un BAL'a yükselmesinde büyük katkıları olan ve namağlup şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Musa Öz'e başarı plaketi vererek tebrik etti.

TÜFAD Manisa Şubesi başkan adayı Mehmet Dağdelen, yönetim listesinde yer alan Aydoğan Tunay ve Rıdvan Türküler'le birlikte Manisa'nın genç ve başarılı teknik adamlarından biri olan Bieksper Hacırahmanlıspor'un 2019-2020 futbol sezonunda Süper Amatör Küme'de şampiyon yaparak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkmasında büyük katkısı olan TÜFAD üyesi Teknik Direktör Musa Öz'e başarı plaketi takdim etti. Musa Öz'e verdikleri plaketi tüm meslektaşları adına takdim ettiklerini kaydeden Mehmet Dağdelen, "TÜFAD Manisa üyesi Musa Öz hocamıza Manisalı tüm meslektaşlarımız adına plaket taktım ettik. Kendisini kutluyoruz. Gururunuz gururumuzdur. Her şey gönlünce olsun." diyerek başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Başarılı teknik adama başkan adayından plaket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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