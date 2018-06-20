Başakşehirli Orhan Ak'ın Annesi Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Orhan Ak'ın annesi Emine Ak hayatını kaybetti.

Başakşehirli Orhan Ak'ın Annesi Hayatını Kaybetti

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Orhan Ak'ın annesi Emine Ak hayatını kaybetti.

Başakşehir'in resmi sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesaj şu şekilde:

"Yardımcı antrenörümüz Orhan Ak'ın annesi Emine Ak hanımefendinin hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumenin cenazesi bugün Adapazarı Merkez Erenler Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecektir.

Emine Ak hanımefendiye Yüce Allah'tan rahmet, başta Orhan Ak hocamız olmak üzere; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: Skorer

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