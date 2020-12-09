Başakşehirli Mehmet Topal, PSG maçı sonrası Rumenlere ateş püskürdü

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Öncelikle karşılaşmayı ve turnuvayı değerlendiren Topal, "Bugün bizim için çok zor maçtı. Konsantrasyonumuz tamamen dağılmış durumdaydı. İğrenç bir olay yaşadık. Günümüzde cahil insanlar olduğu için bu tür davranışların önüne geçemiyorsunuz. Ben iyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum, çok büyük tecrübeler edindik. İyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum ben. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Dün güzel bir duruş sergiledik. Bir mesaj gönderdik. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum duruşlarından dolayı" dedi.

"İSPATLANIRSA YARIN FUTBOLU BIRAKIRIM"

Mehmet Topal, sözlerinin devamında Rumen gazetelerinde kendisi hakkında çıkan ve kötü sözler söylediği yönündeki haberlere deyim yerindeyse ateş püskürdü.

Kendisine iftira atıldığını vurgulayan 34 yaşındaki futbolcu, "Bazı Rumen gazeteciler benim kötü şeyler söylediğimi yazmış. Aşağılıkça, iğrenç bir iftira. Eğer benim söylediğimi ispatlarlarsa futbolu bırakım. Kendi vatandaşlarının yaptığı iğrenç olayı bize iftira atarak kapatmak istiyorlar. Benim Rumenlere karşı bir şeyler söylediğimi iddia etmişler. Sorsunlar bizim ülkemizdeki Rumen hocalara, futbolculara onlara nasıl davrandığımızı. Ben asla böyle şeyler söylemedim. Böyle bir şey söylediğimi çıkarırlarsa yarın futbolu bırakırım" ifadelerini kullandı.