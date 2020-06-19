Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart gören Medipol Başakşehir'in savunma oyuncusu Martin Skrtel, Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.
19.06.2020 21:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:41
Medipol Başakşehir'in savunma oyuncusu Martin Skrtel, Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.
Ankaragücü maçının 12. dakikasında penaltıya sebebiyet veren Skrtel, sarı gördü. Bu kart sonrasında cezalı duruma düşen Slovak futbolcu, sarı kırmızılılarla bir sonraki hafta oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir ile Galatasaray ligin 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek.