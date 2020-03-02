Başakşehirli Mahmut Tekdemir: "Kimse oynamak istemiyordu"

02.03.2020 23:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:42

Süper Lig'de Gaziantep'i 3-1 mağlup eden Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, maç sonunda konuştu.



Tekdemir, "Açıkçası bugün kimse oynamak istemiyordu, şartlar gereği, oynamak zorundayız. Duygularla oynanan bir oyun futbol. İlk yarıda ben istediğimizi sahaya yansıtamadım." dedi.



İrfan Can Kahveci ise "İlk yarıda kendimizi pek veremedik ama ikinci yarı toparladık. İyi gidiyoruz, inşallah Avrupa'da da ilerleyebildiğimiz kadar ilerleriz. " ifadelerini kullandı.