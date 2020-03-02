Haberler » Spor » Başakşehirli Mahmut Tekdemir: "Kimse oynamak istemiyordu" - Spor

Başakşehirli Mahmut Tekdemir: "Kimse oynamak istemiyordu"

Süper Lig'de Gaziantep'i 3-1 mağlup eden Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, maç sonunda konuştu.

02.03.2020 23:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:42
Başakşehirli Mahmut Tekdemir:

Süper Lig'de 'i 3-1 mağlup eden 'de , maç sonunda konuştu.


Tekdemir, "Açıkçası bugün kimse oynamak istemiyordu, şartlar gereği, oynamak zorundayız. Duygularla oynanan bir oyun futbol. İlk yarıda ben istediğimizi sahaya yansıtamadım." dedi.


İrfan Can Kahveci ise "İlk yarıda kendimizi pek veremedik ama ikinci yarı toparladık. İyi gidiyoruz, inşallah Avrupa'da da ilerleyebildiğimiz kadar ilerleriz. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler