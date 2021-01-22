Başakşehirli Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Coltescu'ya 1,5 ay sonra görev verildi

Romanya Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 43 yaşındaki Rumen hakem Sebastian Coltescu'yu Sepsi-Astra maçına atadı.

Konu hakkında Rumen basınına konuşan Astra Başkanı Dani Coman "Coltescu'nun bizim maçımıza atanacağını biliyorduk. Onun için mutluyuz. Bence maruz kaldığı suçlamaları hak etmedi" ifadelerini kullandı.

Coltescu, Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçında yardımcı antrenör Pierre Webo'ya sarf ettiği ırkçı söz nedeniyle maçın bir gün ertelenmesine neden olmuştu.