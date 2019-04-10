Başakşehirli Elia: Lionel Messi Tanrı Değil, Bizim Gibi Bir İnsan
Başakşehir'in Hollandalı oyuncusu Eljero Elia, Ronaldo mu, Messi mi? tartışmalarına katıldı. Elia, "Messi tanrı değil, bizim gibi bir insan. Eğer tanrıysa dünyayı daha iyi bir hale getirsin." dedi.
Başakşehir'in Hollandalı futbolcusu Eljero Elia, Messi ve Ronaldo arasında geçen 'en iyi futbolcu kim?' sorusunu yanıtladı.
"MESSİ TANRI DEĞİL, BU NE SAÇMALIK"
Konuya ilişikin konuşan Başakşehirli Elia, "Messi bir tanrı değil. Bu ne saçmalık. Sadece olağanüstü yeteneklere sahip bir futbolcu. Messi de bizim gibi bir insan. Messi'yi izlemeyi seviyorum ama hayranı değilim. Cristiano Ronaldo'yu daha çok seviyorum" dedi. Eljero Elia, Messi'ye tanrı denmesine ilişkin ise "Eğer gerçekten bir tanrıysa, o zaman dünyayı daha iyi bir hale getirsin." sözlerini kullandı.
(Sporx)
YORUMLAR (7)
-
Bir kişiyi tanrıdır yada degildir tartışmak insanı otomatikman imandan çıkarır..itikadını yok eder..ne yazıkki güncel meselelerde,,toplumda bu yanlış ifadeleri sıkça duymaktayız.tv’lerde yaşlı başlı adamlar bile böyle konuşmalar yapıyor.Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırCEM: adam müslüman bile değil sen neyin kafasını yaşıyon la1 Yayından KaldırDÜRBÜNLÜYE: arap milliyetçiliği dürbünlü din diye kabul görmüyor dürbünlü sen neyin kafasını yaşıyon1 1 Yayından Kaldır
-
boş konuşmuşCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Messie gizli bi Muslumandir asil adi musadirCevap Yaz 5 Yayından Kaldır