Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı

Medipol Başakşehir Kulübü, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Volkan Babacan ile ilgili açıklama yayınladı. Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif gelmediğini ve çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Başakşehir, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Volkan Babacan ile ilgili açıklama yayınladı.

"ÇIKAN HABERLERE İTİBAR EDİLMESİN"

Başakşehir'in açıklamasında herhangi bir teklif almadıkları belirtilirken, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana formamızı giyen milli kalecimiz Volkan Babacan'ın ismi, son günlerde farklı kulüplerle anılmaktadır. Kulübümüzün sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan için kulübümüze gelen herhangi bir teklif bulunmamaktadır. Tecrübeli kalecimizin ayrılacağı yönünde çıkan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir'de Mert Günok'un ardından 2. kaleci konumunda olan Volkan Babacan'ın 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.