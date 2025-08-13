Başakşehir Viking hangi kanalda? Başakşehir Viking maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Başakşehir Viking hangi kanalda? Başakşehir Viking maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Başakşehir Viking UEFA Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Başakşehir Viking maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Başakşehir Viking maçını hangi kanal veriyor? İşte Başakşehir Viking maçı yayın bilgisi!

BAŞAKŞEHİR VİKİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Viking maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir Viking maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Başakşehir Viking maçını izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR VİKİNG MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Viking maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

