Başakşehir, Trezeguet ve Pizzi'yi kadrosuna kattı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet ile Portekizli orta saha oyuncusu Pizzi'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir dönem Türkiye'de Kasımpaşa forması giyen ve İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer olan Trezeguet ile Portekiz'in Benfica takımından Pizzi, sezon sonuna kadar kiralandı.

Trezeguet'nin 27, Pizzi'nin ise 20 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.