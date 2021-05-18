Başakşehir, Muhammet Demir'i kadroda tutacak
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Başakşehir, Muhammet Demir'i kadroda tutacak

Başakşehir, Muhammet Demir'i kadroda tutacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'da ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan ve kariyerinin gol rekorunu da kıran Muhammet Demir'in bonservisini elinde bulunduran Medipol Başakşehir'de teknik heyet, gelecek sezon 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'da ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan ve kariyerinin gol rekorunu da kıran Muhammet Demir'in bonservisini elinde bulunduran Medipol Başakşehir'de teknik heyet, gelecek sezon 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

Son şampiyon unvanıyla girdiği Süper Lig 2020-2021 sezonunda kümede kalmayı son haftalarda garantileyen Başakşehir'de gelecek dönemin planlamasına da başlandı. Özellikle hücum hattından beklenen verimi alamayan turuncu-lacivertlilerde bu bölgeye takviyeler de gündemde. Ancak Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın önceliği ise kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'da toplamda 34 karşılaşmada 17 gol, 6 asistlik performans sergileyen Muhammet Demir.

KOCAMAN TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Bu sezon ligde 40 maçta sadece 43 gol atabilen M.Başakşehir'in en golcü oyuncusu 7 gollü Gulbrandsen. Rakip filleri 5 kez sarsan Demba Ba ile yollar ayrılırken, Enzo Crivelli ise yalnızca 2 gol kaydedebildi. Aykut Kocaman, yaşanan bu sıkıntıdan dolayı Gaziantep FK'da kariyerinin gol rekorunu da kıran Muhammet'in kadroda kalmasını istiyor. Tecrübeli futbolcuyla bir görüşme yapması beklenen Kocaman, milli futbolcuya planlarına dair bilgiler aktaracak.

2023 yılına kadar Başakşehir'le sözleşmesi bulunan Muhammet Demir'in ise kararını deneyimli çalıştırıcı ile görüştükten sonra vermesi bekleniyor.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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