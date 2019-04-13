Beşiktaş'ın Şilili Oyuncusu Gary Medel'in Bacağı Delindi!
Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Gary Medel, stadı sekerek terk etti. Şilili oyuncunun bacağındaki delik dikkat çekti.
Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Gary Medel, Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Maçın 61. dakikasında yerini Kagawa'ya bırakan Medel, Vodafone Park Stadını sekerek terk etti.
BACAĞINDAKİ DELİK DİKKAT ÇEKTİ
Karşılaşma sonrası Medel'in bacağındaki delik, dikkat çekti. Medel'in son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
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YORUMLAR (3)
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MADEN OCAĞINDA ÇALIŞANLAR NE YAPSIN ???????????? HER KES KENDİ İŞİNİ İYİ YAPMALI O ZAMAN BU MEMLEKET KALKINIR. . . . .Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Millet besinci kattan düsüyor her yeri kirik. Bunun bacaginda delik varmis.Cevap Yaz 5 18 Yayından KaldırBAK: ne alaka ?12 2 Yayından Kaldır