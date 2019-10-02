Başakşehir M'gladbach maçı zaman, saat kaçta? Başakşehir M'gladbach hangi kanalda? Başakşehir M'gladbach şifresiz izle

02.10.2019 10:51

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması 2. müsabakaları 3 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. UEFA Avrupa Ligi J grubunda bulunan temsilcimiz M. Başakşehir'de Avrupa sınavına çıkacak. Peki, BaşakşehirM'gladbach maçı zaman, saat kaçta? Başakşehir M'gladbach hangi kanalda? BaşakşehirM'gladbach şifresiz izle ve diğer konuları sizler için mercek altına aldık.

BAŞAKŞEHİR M'GLADBACH MAÇI ZAMAN?

BaşakşehirM'gladbach maçı 3 Ekim Perşembe günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR M'GLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA?

BaşakşehirM'gladbach maçı 19:55'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR M'GLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Wolverhampton maçı beIN Sports ekranlarında olacak.

BAŞAKŞEHİR M'GLADBACH MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

BaşakşehirM'gladbach maçı şifreli yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR M'GLADBACH MAÇI HAKEMİ KİM?

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ J GRUBU PUAN DURUMU

1. Roma 3

2. Wolfsberger 3

3. Medipol Başakşehir 0

4. M'gladbach 0

UEFA AVRUPA LİGİ J GRUBU FİKSTÜRÜ

19:55 Medipol Başakşehir - M'gladbach

19:55 Wolfsberger AC – Roma