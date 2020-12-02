Başakşehir - Leipzig Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 2. maçları oynanacak. Peki Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ikinci karşılaşmaları oynanacak. Peki Başakşehir - Leipzig maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Başakşehir - Leipzig maçı 2 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.
BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Başakşehir - Leipzig maçını Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacaktır.
BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.