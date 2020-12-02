Başakşehir - Leipzig Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Başakşehir - Leipzig Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

02.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:20
Başakşehir - Leipzig Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 2. maçları oynanacak. Peki Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ikinci karşılaşmaları oynanacak. Peki Başakşehir - Leipzig maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Başakşehir - Leipzig maçı 2 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.

BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Başakşehir - Leipzig maçını Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacaktır.

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BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

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