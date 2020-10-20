Başakşehir'le karşılaşacak Leipzig'de Amadou Haidara koronavirüse yakalandı
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Başakşehir'le karşılaşacak Leipzig'de Amadou Haidara koronavirüse yakalandı

20.10.2020 18:08 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:21

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam temsilcimiz Medipol Başakşehir'in karşılaşacağı Alman ekibi Leipzig'de Amadou Haidara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir'in arşılaşacağı Alman ekibi Leipzig'de koronavirüs alarmı verildi.

Karşılaşmaya saatler kala 22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Amadou Haidara'nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

ZORLU MÜCADELE SAAT 22.00'DA

Leipzig ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ilk hafta grup maçı bu akşam 22.00'de başlayacak.

Başakşehir'le karşılaşacak Leipzig'de Amadou Haidara koronavirüse yakalandı

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