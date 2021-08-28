Başakşehir-Kayserispor maçından notlar
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Başakşehir-Kayserispor maçından notlar

Başakşehir-Kayserispor maçından notlar
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, Konyaspor'a geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybettikleri karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Peter Zulj'un yerine Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Berkay Özcan'ı sahaya sürdü.

Kocaman, takımını sahaya Volkan Babacan, Caiçara, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Gulbrandsen ilk 11'iyle çıkardı.

Başakşehir'de Muhammed Şengezer, Muhammet Demir, Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Ponck, Tolga Ciğerci, Zulj, Emre Kaplan, Ömer Ali Şahiner ve Atabey Çiçek ise yedek soyundu.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli ise kadroda yer almadı.

Edin Visca ilk 11'e döndü

Başakşehir'de geçen hafta oynanan Konyaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer alan kaptan Edin Visca, ilk 11'e döndü.

Visca, Konyaspor maçında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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