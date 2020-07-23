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Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur

İspanya'da yayın yapan AS Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal, İspanya'ya geri dönmenin güzel olabileceğini söyledi.

Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
23.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:55

Medipol Başakşehir ile lig şampiyonluığunu elde eden milli futbolcu Mehmet Topal, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın dünyaca ünlü gazetesi AS'a Başakşehir'de elde ettikleri başarıları anlatan 34 yaşındaki ön libero, İspanya'ya geri dönmenin güzel olabileceğini dile getirdi. Topal, 2010-2012 yılları arasında İspanya'da Valencia forması giymişti.

İşte Mehmet Topal'ın açıklamaları;

"Koronavirüs döneminde çok iyi çalıştık ve bunun neticesinde de şampiyon olduk. Sonu çok iyi biten zorlu bir yılı geride bıraktık. Zira kulüp tarihinde daha önce görülmemiş bir şeyi başarmaya çalışıyorduk. Geride kalan üç-dört sezonda kulüp son haftalara şampiyonluk yarışının içinde girmiş ama kırılma anlarında başarısız olmuştu. Ancak bu sezon aynı hataları tekrarlamamak konusunda kararlıydık ve sonunda ligi kazanmayı başardık."

"BASKI ÇOK BÜYÜKTÜ"

"Ligin son haftaları kesinlikle tat vermedi çünkü taraftarlarımız tribünde değildi. Bu nedenle bu maçların tadını sonuna dek çıkaramadık. Fakat önemli olan, şampiyonluğa ulaşmak ve önceki yılların acısını çıkarmaktı. Bu sezon üstümüzde hem yönetim hem de taraftarların baskısı vardı. Şampiyon olmak istediğimiz için biz de bile kendi üstümüzde bir baskı yarattık."

"YARI FİNAL YA DA FİNAL İSTİYORUZ"

"Ben, bu yaşıma rağmen takımın başarılı olması için elimden geleni yapmaya odaklanan bir futbolcuyum. Takım genelde genç futbolculardan oluşuyor ama kadroda benim gibi birkaç veteran da var. Biz de tecrübeliler olarak hem saha içi hem de saha dışında gençleri geliştirmeye ve onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Bu sezon olduğu gibi işler zorlaştığında takımın bu süreçten en iyi şekilde çıkması için durumu nasıl yönetmemiz gerektiğini biliyoruz.

Sezon bizim için devam ediyor çünkü önümüzde UEFA Avrupa Ligi var. Bu da bittikten sonra şampiyonluğun tadını çıkaracağız. Avrupa'da da bizden beklentilerin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yarı final ya da final oynamak istiyoruz. Tatil için çok zamanım olmayacağını biliyorum ama 10-15 günlük tatillere artık alıştım."

"ŞİMDİ ÇOK DAHA TECRÜBELİYİM"

"Yaşım ilerlemiş olsa da kendimi daha genç hissediyorum. Kendime iyi bakıyorum ve bir profesyonel gibi yaşıyorum. Bu da benim hayatım boyunca yapmayı denediğim ve sahaya yansıttığım bir şey. 2007'den bu yana uluslararası seviyede oynuyorum. Hedefim, her zaman olduğu gibi kazanmak ve kendimi geliştirmek.

2012'de Valencia forması giydiğim dönemdekiyle şu anki hâlim arasında pek fark yok. Tabii ki sekiz yıl önce daha çok enerjimin olduğunu inkar edemem. Neticede herkes yaşlanıyor. Ama şimdi çok daha tecrübeliyim ve sahada daha iyi hareket ediyorum. Gelecek yıl sözleşmem bitecek olsa da her şeyi zamana bırakmak gerek. Bu yıl kafamda sadece şampiyonluk vardı ve bunu başardık. Şimdi de yalnızca UEFA Avrupa Ligi'ni düşünüyorum ve kendimi tamamı ile buna adadım."

"LA LIGA'YA DÖNMEK GÜZEL OLUR"

"İspanya'da çok güzel yıllar geçirdim. La Liga çok rekabetçi bir lig. Valencia'dayken çok mutluydum. İspanya'ya yeniden dönmek elbette büyük keyif olur. Valencia'yı bu sezon takip ettim. Sezon başında büyük şanslar yakaladılar. Gerçek şu ki fırsat bulduğum her zaman Valencia maçlarını seyretmeye çalışıyorum. Dediğim gibi lige iyi başladılar ama sezonu beklendiği gibi bitiremediler. Kalbim her zaman Valencia ile birlikte olacak. Zira benim bir parçam hâlâ orada.

Valencia'da harika iki yıl geçirdim. Müthiş bir takımımız vardı ve ortam mükemmeldi. Eğer o takım korunabilseydi şampiyon olabilirdik diye düşünüyorum. Oradaki yıllarıma dair en çok özlediğim şey ise taraftarlar. Türkiye'de de benzer bir taraftar profili var. Stadyumları sonuna dek dolduruyorlar ve takımları için muazzam bir tutkuya sahipler. Bu durum, bana sürekli Mestalla'nın atmosferini hatırlatıyor. Eski takım arkadaşım Dani Parejo ile hâlâ görüşüyorum. O, çok iyi bir futbolcu ve müthiş bir insan."

(Kaynak: Fanatik)

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