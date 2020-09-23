Başakşehir ile Galatasaray arasında müthiş takas: Al Diagne'yi, ver İrfan Can'ı
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Başakşehir ile Galatasaray arasında müthiş takas: Al Diagne'yi, ver İrfan Can'ı

23.09.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:19
Başakşehir ile Galatasaray arasında müthiş takas: Al Diagne'yi, ver İrfan Can'ı

Medipol Başakşehir, Diagne'nin durumunu sormak için Galatasaray'la temasa geçerken, sarı-kırmızılılardan karşı atak geldi: İrfan'ı verirseniz, Diagne'yi alabilirsiniz! Yıldız futbolcusunu geçtiğimiz haftalarda Sevilla'ya bırakmayan Başakşehir'in Diagne'nin yanında Babel'i de isteyeceği öğrenildi.

Süper Lig'de yılın takası için Galatasaray ve Başakşehir yönetimleri pazarlık masasına oturdu. Gol yollarında ciddi sıkıntılarla sezona başlayan son şampiyon, Mbaye Diagne'nin durumunu sormak için Galatasaray yönetimine başvurdu.

Sarı-kırmızılılar, astronomik bir teklif gelmeden Senegalli forveti bırakmayı düşünmediklerini belirtirken, sürpriz bir karşı atakla, "İrfan Can'ı verirseniz, Diagne'yi alabilirsiniz" cevabını iletti.

BAŞAKŞEHİR BABEL'İ DE TAKASA DAHİL ETMEK İSTİYOR

Kısa süre önce Sevilla'nın da gündemine gelen İrfan Can Kahveci'yi yüksek bir bonservis bedeli dışında yollamak istemeyen Başakşehir cephesi, düşünmek için süre isterken, takas teklifine Ryan Babel'in de eklenmesi seçeneği gündeme geldi.

Operasyon gerçekleşirse, hem Başakşehir hücumdaki sıkıntısını çözmüş olacak hem de Galatasaray uzun süredir aradığı orta saha oyuncusuna kavuşacak. Göksel Gümüşdağ ile Abdurrahim Albayrak'ın bir görüşme daha yapması bekleniyor.

(Fanatik)

Kaynak: Haberler.com

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