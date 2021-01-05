Başakşehir iddialarına Diagne'den yanıt geldi: Beni gerçekten güldürüyorsunuz
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Başakşehir iddialarına Diagne'den yanıt geldi: Beni gerçekten güldürüyorsunuz

05.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:26

Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Mbaye Diagne'yle ilgili ortaya çıkan Başakşehir iddialarına Senegalli golcüden yanıt geldi. Diagne, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Beni gerçekten güldürüyorsunuz" diyerek iddiaları yalanladı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim devre arasında mutlaka santrfor transferi isterken, Falcao'nun Antalya karşısında sakatlığının nüksetmesi ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacak olması transferini de zora soktu. Falcao'nun sakatlığıyla Diagne'nin gönderilmesi gündemde bulunuyordu.

Başakşehir'in talip olduğu öne sürülen Senegalli golcü için kiralama ve bonservis tekliflerinin değerlendirileceği iddia edilmişti. Milliyet'te yer alan habere göre; Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan son şampiyona transfer olmaya Diagne'nin de sıcak baktığı öne sürülmüştü.

"BENİ GERÇEKTEN GÜLDÜRÜYORSUNUZ"

Senegalli golcüden iddialara yönelik cevap geldi. Başakşehir forması giydirilen fotoğrafa yorum yapan Diagne; "Beni gerçekten güldürüyorsunuz" dedi.

Başakşehir iddialarına Diagne'den yanıt geldi: Beni gerçekten güldürüyorsunuz
Haber Yorumları (1)
ASY 1905: Gider mi be? dünyanın parasını alıyor. akıllı adam, yarım sezon gol makine olup kendini Galatasaraya pazarladı şimdi yatışta. !
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