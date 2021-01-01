Başakşehir, Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor
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Başakşehir, Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor

01.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:00

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, devre arası bombayı patlatıyor. Turuncu lacivertliler, Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi gündemine aldı.

Sezonun ikinci yarısına daha iyi girmek için transfer çalışmalarına başlayan takımlardan biri de M. Başakşehir. Turuncu-lacivertlilerin Ianis Hagi'yi istediği belirtildi.

Ligin ilk yarısında pandemi süreci, Şampiyonlar Ligi ve sıkışık fikstürle hedeflerinden uzak kalan Başakşehir, ikinci yarıya iyi girmek istiyor. Turuncu-Lacivertliler, bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlarken kulübün ilgilendiği isim ise Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi. Galatasaray'da futbolculuk döneminde başardıklarıyla tarihe geçen Gheorghe Hagi'nin Rangers'ta forma giyen oğlu İanis Hagi için İstanbul ekibinin devrede olduğu öğrenildi. Bu sezon forma giydiği 24 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu, orta saha ve hücum hattının kenarlarında görev yapıyor.

DEĞERİ 4,5 MİLYON EURO

Kulübüyle 2024 yılına kadar kontratı bulunan Hagi için ilk yoklamaların yapıldığı belirtildi. 1998 doğumlu olan Hagi, babası Galatasaray'da oynadığı dönemde İstanbul'da dünyaya gelmişti. Piyasa değeri 4.5 milyon euro olan 22 yaşındaki oyuncu için Rangers'ın biçtiği bonservis bedeli ise henüz bilinmiyor.

Başakşehir, Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor
Haber Yorumları (1)
LSPARTA LI ÇELİK: bak bu iyi işte.
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