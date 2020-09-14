Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor Ali Kaan Güneren'in peşinde
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Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor Ali Kaan Güneren'in peşinde

TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor'un genç oyuncusu Ali Kaan Güneren, Süper Lig ekiplerinin gündeminde.

Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor Ali Kaan Güneren'in peşinde
14.09.2020 10:02 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:06

TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor'un genç oyuncusu Ali Kaan Güneren, Süper Lig ekiplerinin gündeminde. 20 yaşındaki futbolcuyu Başakşehir başta olmak üzere Trabzonspor ve Galatasaray da kadrosuna katmak istiyor. Akhisarspor formasıyla geçen sezon 14 maça çıkan Güneren, Türkiye Ümit Milli Takım formasını da terletiyor. Akhisarspor'un genç orta saha oyuncusu için belirlediği bonservis bedeli ise 2 milyon Euro. Başta Başakşehir olmak üzere Trabzonspor ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Güneren'in Akhisarspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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