Başakşehir-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başakşehir-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı. Sarı-kırmızılıların sol beki Marcelo Saracchi, mücadelenin 57. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Başakşehir-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı
20.09.2020 21:15 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:20

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, sakatlık şoku yaşadı.

Sarı-kırmızılıların sol beki Marcelo Saracchi, 57. dakikada sakatlık geçirdi. Yapılan müdahalenin ardından oyuna devam edemeyen Uruguaylı oyuncu kenara geldi ve Martin Linnes oyuna dahil oldu.

DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Önce Hajduk Split, sonra da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin son durumu, yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Mike Pompeo Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Tisserand Eddie Newton Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Kaza Çocuk Milli
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 21:20:26. #1.15#
title