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Başakşehir - Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Başakşehir - Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında heyecan dorukta. Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

9 Mayıs 2025 Cuma akşamı oynanacak olan kritik karşılaşma öncesinde muhtemel ilk 11'ler ve maç detayları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç öncesi son bilgiler ve muhtemel 11'ler...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçı 9 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, saat 20:00'de başlayacak. Mücadelede Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ile Candaş Elbil üstlenecek.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Opoku, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Kemen, Crespo, Operi, Deniz Türüç, Piatek, Yusuf Sarı

Fenerbahçe: İrfan Can, Dzeko, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Skriniar, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, En Nesyri, Talisca

SÜPER LİG FİKSTÜR

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

Yarın:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

11 Mayıs Pazar:

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

12 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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