Başakşehir, evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi

Başakşehir Süper Lig'de kötü gidişinin Fatih Karagümrük karşısında da sürdürdü. Ligde 6 maçtır kazananmayan turuncu lacivertliler, rakibine evinde 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibinde Giuliano penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fatih Karagümrük 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 52. dakikada Jimmy Durmaz kaydetti. Castro'nun pasında Hasan Ali'den seken topu ceza sahası içi sap çaprazda önünde bulan Ndao, müsait durumdaki Jimmy Durmaz'a doğru havalandırdı topu. O da yaptığı kafa vuruşuyla ağları buldu.

Başakşehir'de Giuliano, 19. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamazken, Galatasaray maçının ardından üst üste iki maçta penaltı kaçırmış oldu

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir 24 puanda kaldı ve 3 puan hasreti 6 maça yükseldi. Fatih Karagümrük ise 37 puana çıkarken yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.