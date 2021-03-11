Başakşehir, evinde Beşiktaş'a 5 maçtır kaybetmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başakşehir, evinde Beşiktaş'a 5 maçtır kaybetmiyor

11.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:57
Başakşehir, evinde Beşiktaş'a 5 maçtır kaybetmiyor

Medipol Başakşehir, ligde sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Medipol Başakşehir, ligde sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. 5 sezondur Fatih Terim Stadı'nda rakibine kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, bu seriyi yarınki mücadelede de sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek. Yarın saat 19.00'da başlayacak bu zorlu mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Bu sezon beklenen performansın oldukça altında kalan ve ligde 10 maçlık galibiyet hasretine geride kalan haftada Ankara'da, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son veren turuncu-lacivertliler, 29 puanla 16. sırada bulunuyor.

Bir maç eksiği olmasına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş ise önündeki zorlu fikstürün ilk aşaması olan Başakşehir karşılaşmasını kazanmaktan başka bir hesap yapmıyor.

KARTAL, FATİH TERİM STADI'NDA ZORLANIYOR

M.Başakşehir'in, Beşiktaş müsabakasındaki en büyük avantajı Fatih Terim Stadı. Turuncu-lacivertli ekibin, son yıllarda evinde rakibiyle oynadığı maçlarda üstün olduğu göze çarpıyor. Başakşehir, siyah-beyazlıları ligde ağırladığı son 5 maçın 4'ünü kazanırken, 1'inde ise berabere kaldı. Ayrıca, turuncu-lacivertli takım, son 3 mücadelede Beşiktaş'a gol şansı da tanımadı.

Kara Kartal, Başakşehir deplasmanında en son 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorla üç puanın sahibi olmuştu.

M.Başakşehir ile Beşiktaş arasında Fatih Terim Stadı'nda oynanan son 5 maçın sonuçları şöyle:

2019-2020 Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0

2018-2019 Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0

2017-2018 Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0

2016-2017 Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 1

2015-2016 Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 2

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Prens Harry Şevket Çoruh Pelin Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Caner Erkin Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Vladimir Putin Younes Belhanda
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir, evinde Beşiktaş'a 5 maçtır kaybetmiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 10:00:33. #1.15#
title