Başakşehir, Edin Visca'ya Trabzonspor'a transferi için söz verdi
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Başakşehir, Edin Visca'ya Trabzonspor'a transferi için söz verdi

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Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'nın yeni adresi belli oluyor. Turuncu-lacivertli takımda 10 yılı deviren Bosna-Hersekli futbolcu için Trabzonspor devrede. Her transfer döneminde adı Süper Lig'in devleriyle anılan 31 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezon bordo-mavili formayı giymeye çok yakın. Eski hocası Abdullah Avcı'yla çalışmak isteyen Visca, Başakşehir'den transferinin önünün açılacağına dair söz aldı.

Geçen sene Başakşehir'in kazandığı şampiyonlukta aslan payına sahip olan Edin Visca, turuncu-lacivertlilerle yol ayrımında. Şu anda Trabzonspor'da bulunan eski hocası Abdullah Avcı'yla çalışmak isteyen yıldız futbolcu kulübüyle görüşerek transferi için izin istedi.

KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇACAK

Aykut Kocaman'ın göreve gelmesinin ardından kulübede kalan fakat ardından yeniden ilk 11'de forma şansı bulmaya başlayan Edin Visca, gelecek sezondan itibaren kariyerinde farklı bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu sezon gol yollarında geçen yılın oldukça gerisinde kalan Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bordo-mavililer, sağ kanat için Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'yı bekliyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN SÖZ ALDI

Teknik direktör Abdullah Avcı, eski öğrencisini bordo-mavili takımda görmeyi çok istiyor. Bosna-Hersekli futbolcu ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmıştı. Başakşehir'den de ayrılık konusunda söz alan 31 yaşındaki futbolcu için geri sayım sürüyor.

(FOTOMAÇ)

Başakşehir, Edin Visca'ya Trabzonspor'a transferi için söz verdi
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