Başakşehir'den sağlık çalışanlarına 'Çok Teşekkürler'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başakşehir'den sağlık çalışanlarına 'Çok Teşekkürler'

14.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:34
Başakşehir'den sağlık çalışanlarına 'Çok Teşekkürler'

Başakşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, kahraman sağlık çalışanlarına anlamlı bir video ile teşekkür etti.

Başakşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, kahraman sağlık çalışanlarına anlamlı bir video ile teşekkür etti. Öğretmen Ayşe Gül Şenel'in seslendirdiği ve Başkan Yasin Kartoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video, beğeni topladı.

Başakşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını boyunca gecesini gündüzüne katarak fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için 14 Mart Tıp Bayramı'nda anlamlı bir çalışmaya imza attı. Söz, müzik ve seslendirmesini Bahçeşehir Süleyman Demirel İlkokulu sınıf öğretmeni Ayşe Gül Şenel'ın yaptığı "Başakşehir'den Çok Teşekkürler" isimli şarkı, sosyal medyada ilgi gördü.

BAŞKAN KARTOĞLU PAYLAŞTI

Başakşehir'in farklı noktalarında çekilen video çalışması, Başkan Kartoğlu'nun sosyal medya hesabından "Bugünler geçer, bugünler geçer. Sabırla inançla hepsi biter. Sağlığımız için çalışanlara, Başakşehir'den çok teşekkürler. Kahraman sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, hislerimize tercüman olan ilçemiz öğretmenlerinden Ayşe Gül Şenel'e teşekkür ediyorum." mesajıyla paylaşıldı.

Koronavirüs ile mücadelede geride bırakılan 1 yıl içerisinde kahraman sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini konu alan video çalışması, yüz binden fazla sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi.

"GELECEK GÜZEL YARINLAR İÇİN"

Sağlık çalışanları başta olmak üzere sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılanan şarkının sözleri ise şu şekilde;

"Emekler büyük, gönüller yorgun. Özlemler, hasretler bitecek bir gün. Sevdiklerin için kurallara uy. Gelecek güzel yarınlar için. Bugünler geçer, bugünler geçer. Sabırla, inançla hepsi de biter. Sağlığımız için çalışanlara. Başakşehir'den çok teşekkürler. Çok zor günlerden geçiyor dünya. Azimle, tedbirle yeneceğiz biz. Şimdi daha güçlü olma zamanı. Gelecek güzel yarınlar için. Bugünler geçer, bugünler geçer. Sabırla, inançla hepsi de biter. Sağlığımız için çalışanlara. Başakşehir'den çok teşekkürler."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ayşe Keşir Meral Akşener Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Şevket Çoruh Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir'den sağlık çalışanlarına 'Çok Teşekkürler' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 18:34:40. #1.15#
title