Başakşehir'de yeni trasnferler Pizzi ve Trezeguet 11'de - Haberler
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Başakşehir'de yeni trasnferler Pizzi ve Trezeguet 11'de

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başakşehir'de yeni trasnferler Pizzi ve Trezeguet 11'de

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni transferler Pizzi ve Trezeguet'e, Gaziantep FK maçında 11'de görev verdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni transferler Pizzi ve Trezeguet'e, Gaziantep FK maçında 11'de görev verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Bu müsabakaya turuncu-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Trezeguet ile Benfica'dan kiralanan Pizzi, 11'de başladı.

Yeni transferler, Medipol Başakşehir'le ilk antrenmanlarına 9 Şubat Çarşamba günü çıkmıştı. - İSTANBUL

Başakşehir'de yeni trasnferler Pizzi ve Trezeguet 11'de

İhlas Haber Ajansı - Spor

Emre Belözoğlu, Gaziantep FK, Başakşehir, Pizzi, Spor, Haberler

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