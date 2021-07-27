Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fatih Terim Stadı'nda yer alan antrenman sahasında Teknik Direktör Aykut Kocaman idaresinde yapılan antrenmana topla ısınmayla başlandı. İdman, orta-şut ve taktik çalışmayla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Chadli, Ahmed Kutucu, Atabey ve Crivelli idmana katılmadı.

Turuncu-lacivertliler, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında bugün saat 19.00'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

(İHA)

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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