Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Fatih Terim Stadı'nda yer alan antrenman sahasında Teknik Direktör Aykut Kocaman idaresinde yapılan antrenmana topla ısınmayla başlandı. İdman, orta-şut ve taktik çalışmayla sona erdi.
Tedavilerine devam edilen Chadli, Ahmed Kutucu, Atabey ve Crivelli idmana katılmadı.
Turuncu-lacivertliler, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında bugün saat 19.00'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı