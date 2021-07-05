Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları başladı
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Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları başladı

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları başladı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki idmana yeni transferler Peter Zulj, Ahmed Kutucu, Lucas Lima ve Şener Özbayraklı da katıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptığı için izinli olan Mert Günok ve Nacer Chadli ile izinli olan Tolga Ciğerci ve sakatlığı bulunan Youssuf Ndayishimiye, antrenmana katılmadı.

Geride kalan sezonu farklı takımlarda kiralık olarak tamamlayan Muhammet Demir, Alican Özfesli, Atabey Çiçek, Muhammed Şengezer ve Emre Kaplan ise takımla çalıştı.

Antrenman, koşuyla başladı. Pas ve koordinasyon hareketleriyle süren idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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