Başakşehir'de uyuşturucu üretiminde kullanılan 3 ton ham madde ele geçirildi

BAŞAKŞEHİR'de sanayi sitesindeki depoya yapılan baskında uyuşturucu madde yapımında kullanılan 3 ton kimyasal madde ele geçirildi.

BAŞAKŞEHİR'de sanayi sitesindeki depoya yapılan baskında uyuşturucu madde yapımında kullanılan 3 ton kimyasal madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir'de bulunan sanayi sitesindeki depoya bugün öğle saatlerinde baskın düzenlendi. Baskında eroin yapımında kullanılan yaklaşık 3 ton asit anhidrit maddesi ele geçirildi. Depoda bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekipleri, yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu madde üretilebilecek olan kimyasalları vinçle ikinci kattaki depodan polis çekicisine yükleyerek el koydu. Kimyasal madde üretimi yapılan depoda ve ele geçirilen ürünlerde uzun süre inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri numuneler topladı.

DOĞU İLLERİNE SEVKİYAT YAPILIYORDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskın sonrasında Başakşehir'de bulunan depodan doğu illerine kimyasal hammadde sevkiyatının yapıldığı da öğrenildi.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı