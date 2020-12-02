Başakşehir'de Skrtel ile çarpışan Bolingoli oyuna devam edemedi
02.12.2020 22:17 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:23
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçının ilk yarısında Martin Skrtel ile çarpışan Boli Bolingoli-Mbombo, sakatlanıp yerini Nacer Chadli'ye bıraktı.
Medipol Başakşehir'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Boli Bolingoli-Mbombo, ilk yarıda sakatlık yaşadı.
Mücadelenin 32. dakikada yaşanan bir pozisyonda takım arkadaşı Martin Sktel ile Boli Bolingoli-Mbombo çarpıştı. İki futbolcu da bir süre yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya davet etti.
Martin Skrtel oyuna devam ederken Bolingoli, 36. dakika yerini Nacer Chadli'ye bıraktı.