Başakşehir'de Kayserispor mesaisi başladı
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Başakşehir'de Kayserispor mesaisi başladı

Başakşehir'de Kayserispor mesaisi başladı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Top kapma ve 5'e 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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