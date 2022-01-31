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Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'e verilen milli arada Başakşehir hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor. Akşam 17.00'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra fizik ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirirken antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde tamamlandı. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir çalışmalarda yer almadı. - ANTALYA

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Antalya, Milli, Spor, Haber

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