Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, Türkiye'nin Norveç zaferinden sonra takım arkadaşlarına çay servisi yaptı

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne grubunda oynadığı ilk 2 maçı kazanarak harika bir başlangıç yaptı. Hollanda'yı 4-2 ve Norveç'i 3-0 gibi net skorlarla geçen A Milli Takım, şimdiden turnuvanın iddialı takımlarından biri olduğunu gösterdi. Medipol Başakşehir'in Norveçli yıldızı Fredrik Gulbrandsen dün akşam ay-yıldızlıların yendiği maçta bir iddiayı kaybetti. Turuncu-lacivertli takımdan arkadaşı Berkay Özcan'la iddiaya giren Norveçli, yaşadığı mağlubiyetten sonra tüm takıma çay dağıttı.