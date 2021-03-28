Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, Türkiye'nin Norveç zaferinden sonra takım arkadaşlarına çay servisi yaptı
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Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, Türkiye'nin Norveç zaferinden sonra takım arkadaşlarına çay servisi yaptı

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Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne grubunda oynadığı ilk 2 maçı kazanarak harika bir başlangıç yaptı. Hollanda'yı 4-2 ve Norveç'i 3-0 gibi net skorlarla geçen A Milli Takım, şimdiden turnuvanın iddialı takımlarından biri olduğunu gösterdi. Medipol Başakşehir'in Norveçli yıldızı Fredrik Gulbrandsen dün akşam ay-yıldızlıların yendiği maçta bir iddiayı kaybetti. Turuncu-lacivertli takımdan arkadaşı Berkay Özcan'la iddiaya giren Norveçli, yaşadığı mağlubiyetten sonra tüm takıma çay dağıttı.

2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle müthiş bir başlangıç yapan Türkiye, dün gece de Norveç'i bozguna uğrattı.

TÜM TAKIMA ÇAY DAĞITTI

Medipol Başakşehir forması giyen Berkay Özcan ile Norveçli takım arkadaşı Fredrik Gulbrandsen, A Milli Takım'ın Norveç'i 3-0 yendiği maç öncesi iddiaya girdi. Türkiye maçı kazanınca iddiayı kaybeden Gulbrandsen, tüm takıma yemekte çay dağıttı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı anları, Başakşehir'in resmi hesabı sosyal medyadan paylaştı.

Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, Türkiye'nin Norveç zaferinden sonra takım arkadaşlarına çay servisi yaptı

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