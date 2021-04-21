Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi
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Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'de golcü oyuncu Demba Ba'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedildi.

Medipol Başakşehir'de golcü oyuncu Demba Ba'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedildi.

Süper Lig'de düşme potasında yer alan son şampiyon Başakşehir'de şok edici bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertlilerde Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi. İstanbul temsilcisi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Senegalli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, son olarak Fenerbahçe maçının kadrosuna Ba'yı dahil etmemiş ve bu konuyu; 'Benim tercihim' diyerek açıklamıştı.

Bu sezon Başakşehir ile toplamda 37 maça çıkan Demba Ba, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

(Uygar Aydın/İHA)

Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi
Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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