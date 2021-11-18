Hamile kadının karnından aldıkları cenini ormanlık alana attılar - Haberler
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Hamile kadının karnından aldıkları cenini ormanlık alana attılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Başakşehir'deki ormanlık alanda 4 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu. Ekipler, cenini ormanlık alana bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Başakşehir'de çarşafa sarılı şekilde bulunan 4 aylık cenin, polisleri harekete geçirdi. Ceninin kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

CAMİYE GELEN KİŞİ GÖRDÜ

Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlık alanda bulunan çöp poşeti camiye gelen bir kişinin dikkatini çekti. Durum, polise bildirildi. Polis, çöp poşetini açınca içinde çarşafa sarılı cenin olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri de ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini ağaçlık alana bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

HEMEN POLİSE HABER VERİLDİ

Mahallede oturan Mehmet Yaşar, "İncelemeler yapıldı. Bir vatandaş fark etmiş bu durumu. Cami bahçesinde bulunmuş" dedi. Bektaş Çetinkaya, "Fark eden ağabey dokunmuyor, ölü olduğunu fark ediyor. Polise durumu bildiriyor. Belli bir süre beklediler burada. İnceleme sonrasında götürdüler" diye konuştu.

Hamile kadının karnından aldıkları cenini ormanlık alana attılar

Hamile kadının karnından aldıkları cenini ormanlık alana attılar

Hamile kadının karnından aldıkları cenini ormanlık alana attılar

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