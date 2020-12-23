Başakşehir Başkanı Gümüşdağ hakeme ateş püskürdü: Şahsiyetliyse bu gece uyku uyuyamaz

Fenerbahçe maçı sonrası konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Biraz vicdanı ve Allah korkusu varsa, biraz kendini şahsiyetli olarak görüyorsa bu gece Bahattin Şimşek'in uyku uyuyabileceğini sanmıyorum" sözleriyle maçın hakemine tepki gösterdi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın hakemine adeta ateş püsküren Gümüşdağ, "Biraz vicdanı ve Allah korkusu varsa, biraz kendini şahsiyetli olarak görüyorsa bu gece Bahattin Şimşek'in uyku uyuyabileceğini sanmıyorum"

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde;

"Maçtan çok hakemin öne çıktığı bir müsabaka oldu. Özellikle ilk yarı 12. dakikada Gustavo'ya direkt kırmızı kartı VAR'da tecrübeli bir hakem olmasına rağmen veremeyince oyuncuların psikolojik olarak sıkıntıya girmesine sebep oldu hakem."

"90 dakika her oyuncuyu hepimiz dinliyoruz, dil de biliyoruz. 1 tane kart çıkaramıyor. İrfan Can oldu mu iki kelimeye kart çıkarıyorlar."

"RAFAEL DEĞMİYOR BİLE"

"Rafael'e bakıyorsunuz, değmiyor bile, değmediği halde bunu bana neden yapıyorsun diyor ve kart yiyor. Meselemiz Fenerbahçe ve camia değil. Maç kazanırsınız, kaybedersiniz ama keşke 11 kişiyle 4-1 yenilseydik."

"İlk yarı en az 3-4 olacak maç var. Sahada bu adaleti sağlayamadığınız zaman bu işler neticeye gitmiyor. Bahattin Bey maalesef kariyeriyle gösteriyor ki bu maçı kaldırabilecek bir hakem değil, hepimiz bunu biliyoruz."

"SESSİZ KALAMAYIZ"

"Seyircisiz bir maç olmasına rağmen ezildi, kaldıramadı, hakaretler ediliyor, dokunamadı. Biz geçen yılın şampiyonuyuz, şampiyon takıma oynayacağımız takımların direnç göstermesini bekliyoruz ama hakemlerin bazılarının bu direnci göstermesini anlatmak çok güç."

"İnsanların vicdanı ve siniriyle oynarsanız, 2 tane kırmızı kart, Okan Buruk'u atmak... Başakşehir tarihinde böyle maç sayısı çok çok çok azdır. Şampiyonluğa giderken bile bunları yaşamadık. Sessiz kalamayız, söylemek zorundayız."