Başakşehir, Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir, transferin son gününde İtalyan forvet Stefano Okaka'yu renklerine bağladı. 32 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık kontrat imzalandı. Okaka, Adana Demirsporlu Mario Balotelli'nin yakın arkadaşı, beraber İtalya Milli Takımı'nda ter döktüler.
Başakşehir, İtalyan forvet Stefano Okaka'yla 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Okaka, Adana Demirsporlu Balotelli'nin de yakın arkadaşı.
77 NUMARAYI GİYECEK
Başakşehir'den şu açıklama yapıldı:
"Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka'yı iki yıllığına kadrosuna kattı.
İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir.
Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."