Başakşehir, Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen kadrosuna kattı
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Başakşehir, Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen kadrosuna kattı

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Medipol Başakşehir, transferin son gününde İtalyan forvet Stefano Okaka'yu renklerine bağladı. 32 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık kontrat imzalandı. Okaka, Adana Demirsporlu Mario Balotelli'nin yakın arkadaşı, beraber İtalya Milli Takımı'nda ter döktüler.

Başakşehir, İtalyan forvet Stefano Okaka'yla 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Okaka, Adana Demirsporlu Balotelli'nin de yakın arkadaşı.

Başakşehir, Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen kadrosuna kattı

77 NUMARAYI GİYECEK

Başakşehir'den şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka'yı iki yıllığına kadrosuna kattı.

İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir.

Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Başakşehir, Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen kadrosuna kattı
Başakşehir, Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen kadrosuna kattı
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