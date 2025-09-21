Başakşehir Alanyaspor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Başakşehir Alanyaspor maçı ne zaman?

Heyecan dolu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını da araştırıyor. Rams Başakşehir – Alanyaspor mücadelesi Bein Sports 1 üzerinden sporseverlerle buluşacak. Maçı televizyon ya da dijital platformlar aracılığıyla canlı olarak takip edebilecek olan izleyiciler, tüm detayları yayıncı kuruluşun kanallarında bulabilecek.

RAMS BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifreli yayın üzerinden takip edebilecek.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77. kanal ve Kablo TV 232. kanal üzerinden izlenebildiği gibi Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifreli olarak yayın yapmaktadır.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Rams Başakşehir ile Alanyaspor arasındaki kritik Süper Lig karşılaşması, 21 Eylül 2025 Pazar günü sahne alacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen Rams Başakşehir – Alanyaspor mücadelesi, saat 17:00'de başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda futbolseverlerin huzuruna çıkacak.