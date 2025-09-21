Haberler

Başakşehir Alanyaspor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Başakşehir Alanyaspor maçı ne zaman?

Başakşehir Alanyaspor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Başakşehir Alanyaspor maçı ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak kritik karşılaşmasında Rams Başakşehir, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, saat 17:00'de başlayacak ve canlı olarak Bein Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler için yayın saati ve platform bilgileri şimdiden netlik kazanmış durumda. Başakşehir Alanyaspor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Başakşehir Alanyaspor maçı ne zaman?

Heyecan dolu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını da araştırıyor. Rams Başakşehir – Alanyaspor mücadelesi Bein Sports 1 üzerinden sporseverlerle buluşacak. Maçı televizyon ya da dijital platformlar aracılığıyla canlı olarak takip edebilecek olan izleyiciler, tüm detayları yayıncı kuruluşun kanallarında bulabilecek.

RAMS BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifreli yayın üzerinden takip edebilecek.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77. kanal ve Kablo TV 232. kanal üzerinden izlenebildiği gibi Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifreli olarak yayın yapmaktadır.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Rams Başakşehir ile Alanyaspor arasındaki kritik Süper Lig karşılaşması, 21 Eylül 2025 Pazar günü sahne alacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen Rams Başakşehir – Alanyaspor mücadelesi, saat 17:00'de başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda futbolseverlerin huzuruna çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i devlet olarak tanıdı

İsrail'i çıldırtacak karar! 3 ülke Filistin'i tanıdı
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP'de genel başkan belli oldu! Seçimde 835 oyun tamamını aldı
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili kura çekimi sonucu belli oldu

Bayrampaşa'da başkanvekili kurayla seçildi! Salonda sevinç çığlıkları
Avrupa, Onana'nın asistini konuşuyor

Avrupa, Onana'nın dün akşam yaptıklarını konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'deki dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi

Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.