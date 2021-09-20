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Başakpınarspor, genel kurul toplantısını tribünde yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başakpınarspor, genel kurul toplantısını tribünde yaptı

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Başakpınarspor, Olağan Genel Kurulu'nu Şaban Tankurt Stadı'nda açık havada yaptı.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Başakpınarspor, Olağan Genel Kurulu'nu Şaban Tankurt Stadı'nda açık havada yaptı. Genel Kurul sonrasında mevcut Başkan Yasin Erdem ve yönetimi güven tazeledi.

Geçtiğimiz sezon Birinci Amatör Küme'de şampiyon olarak Süper Amatör Küme'ye yükselen Başakpınarspor, Olağan Genel Kurul yaptı. Pandemi koşullarını düşünerek genel kurulunu Başakpınar Şaban Tankurt Stadı'nın tribünlerinde gerçekleştiren mavi beyazlı ekipte mevcut başkan Yasin Erdem yeniden güven tazeledi. Genel Kurul'a katılım yüksek olmazken, yeniden başkanlığa seçilenYasin Erdem; "Pandemi döneminde genel kurul yaptık. Bunun içinde tüm önlemlerimizi aldık. Hatta kapalı bir salon yerine toplantımızı stadımızın tribünlerinde yaptık. Yeni yönetimin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hedefimiz başarılı bir sezon geçirmek. Yönetimi oluşturmamızın ardından şimdi takım ve transfer konularını çözeceğiz" dedi. Yapılan Genel Kurul sonrasında oluşan yönetim ve görev dağılımı şu şekilde oluştu;

Başkan Yasin Erdem, BaşkanYardımcısı Hasan Ünal, Selçuk Altınok, Sportif Direktör İsmail Aydoğan, Kulüp Sekreteri Mehmet Ersoy, Muhasip Üye Yönetim Kurulu YedekÜyeleri: Şükrü Erbaş, Mehmet Aydoğan, Mesut Altınok, Mustafa Ersoy ve Ümit Soyden. - KAYSERİ

Başakpınarspor, genel kurul toplantısını tribünde yaptı

Başakpınarspor, genel kurul toplantısını tribünde yaptı

Başakpınarspor, genel kurul toplantısını tribünde yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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