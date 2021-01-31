Fenerbahçe, İrfan Can transferi için Başakşehir'le anlaşmaya vardı
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Fenerbahçe, İrfan Can transferi için Başakşehir'le anlaşmaya vardı

31.01.2021 20:22 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:34

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüp Başakşehir'e bonservis bedeli olarak 8 milyon euro ile birlikte Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç'ün bonservislerini ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

Uzun süredir Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer çekişmesi yaşanmasına neden olan İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli kulüp Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe ile görüşme olmadan önce Başakşehir yönetimi, İrfan Can'la da bir görüşme gerçekleştirdi. İrfan Can Kahveci, bu görüşmede 'Ben kulübün menfaatleri hangi takıma uyarsa, oraya giderim' ifadesini kullandı.

8 MİLYON EURO, 2 FUTBOLCU VE SATIŞTAN PAY

Öte yandan Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki transfer görüşmelerine Tolga Ciğerci de dahil edildi. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi karşılığında 8 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi kabul etti.

Son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe, İrfan Can transferi için Başakşehir'le anlaşmaya vardı
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