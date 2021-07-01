Bartın Üniversitesi öğrencisi Polat Polatçı, Avrupa şampiyonu oldu
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Bartın Üniversitesi öğrencisi Polat Polatçı, Avrupa şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi öğrencisi Polat Polatçı, Avrupa şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Polat Polatçı, Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Polat Polatçı, Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Polat Polatçı, serbest stil 97 kiloda birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Finalde Rus rakibi Ali Magomed Aliyev karşısında 13-6 gerideyken, rakibini tuşla yenen milli sporcu Polatçı, Avrupa şampiyonu oldu.

Bakan Kasapoğlu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde altın madalya kazanan milli güreşçi Polat Polatçı ile birlikte madalya alan sporcuları kutladı. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda altın madalya kazanan Polat Polatçı'yı, 70 kiloda bronz madalya kazanan Mevlüt Özdemir ile 79 kiloda bronz madalya kazanan İsmail Küçüksolak'ı kutlarım. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, organizasyonda mindere çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Rektör Uzun şampiyon öğrenciyi kutladı

Aldığı başarılardan dolayı Polat Polatçı'yı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, "24 farklı branşta 171 milli sporcunun bulunduğu üniversitemizde sürdürülebilir bir gelişim göstererek her geçen gün kendimizi yeniliyor ve yeni başarılarla geleceğe yürüyoruz. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimiz ise yeni başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Öğrencilerimizin başarılarla elde ettiğimiz kazanımları geleceğe taşıyoruz. Bu düşüncülerle Avrupa şampiyonu milli güreşçimiz Polat Polatçı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bizleri yakından takip ederek iyi dileklerini ileten Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın şahsında tüm YÖK üyelerimize verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi öğrencisi Polat Polatçı, Avrupa şampiyonu oldu
Bartın Üniversitesi öğrencisi Polat Polatçı, Avrupa şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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