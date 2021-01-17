Bartın'da gemi battı (3)
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Bartın'da gemi battı (3)

17.01.2021 13:20 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:24
Bartın'da gemi battı (3)

15 KİŞİ FİLİKALARDA Bartın Valisi Sinan Güner geminin Rus bandıralı kuru yük gemisi olduğunu, 15 kişinin 3 filikaya binerek kurtulduğunu, ancak hava şartlarının kötü olması nedeniyle filikaların sürüklendiğini belirterek, şu anda can kaybı olmadığını açıkladı.

15 KİŞİ FİLİKALARDA 

Bartın Valisi Sinan Güner geminin Rus bandıralı kuru yük gemisi olduğunu, 15 kişinin 3 filikaya binerek kurtulduğunu, ancak hava şartlarının kötü olması nedeniyle filikaların sürüklendiğini belirterek, şu anda can kaybı olmadığını açıkladı. Bölgede Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması için hazırlıklarını yapıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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