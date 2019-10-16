Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkarın

Avusturya Özgürlük Partisi Genel Başkanı Norbert Hofer, Mehmetçik'e destek veren Veli Kavlak ile ilgili, "Avusturya Milli Takımı'nı temsil etmiş bir oyuncunun bunu yapması yanlış. Bu adamın Avusturya'da işi yok." dedi.

16.10.2019 17:33
Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkarın

Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer, Avusturya Milli Takımı'nda da oynayan Veli Kavlak'ın, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yaptığı için "vatandaşlıktan çıkarılması" gerektiği yönünde skandal bir açıklama yaptı. Hofer, "Avusturya Milli Takımı'nı temsil etmiş bir oyuncunun bunu yapması yanlış. Bu adamın Avusturya'da işi yok. Türklere artık vatandaşlık verilmemeli. Bu durum, Türklerin entegre olmayı reddettiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

31 KEZ MİLLİ OLDU

Höfer ayrıca konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Avusturya'da bir yürüyüş yapan gurbetçilerin fotoğrafını gösterdi. Viyana doğumlu olan Veli Kavlak, Avusturya Milli Takmı'nın formasını 31 kez giyerken 2011 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Geçirdiği sakatlığın ardından 2018'de siyah-beyazlı takımdan ayrıldı ve kulüp bulamadı.

(Sporx)

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YORUMLAR (14)

  • SEYİT SARI:
    Turkiye tüm yazılı anlaşmalara ve başka uluslara saygı duyan bir millettir , incelenmesi gereken kaos ve savaşlara sebep olan taşkınlıklar ve bunları destekleyen örgüt ve milletlerin desteği tutumudur
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  • KARA KUYU:
    Tanri birde o boynundaki bos seye birazda akil koysa bir seye benziyecektin ama nerde...
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  • ATİLA:
    Hiristiyanlar yahudiler ve avrupalilar ULAN ezeldenberi sevmezdiniz bundan sonra sevmessinizde olur. Iki yüzlü arapla ders verme zamani.
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  • BİZİM BİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ YOK:
    Hiç bir zaman ne yahudi nede Hıristiyanlar Müslümanları sevmezler onlar birbirlerinide sevmez söz konusu Müslüman olunca kenetlenirler şunuda unutmayalım imanlı olanla imansız olanların arasında vark vardır oda şu ALLAH var gam yok onlar istediği kadar topuyla tüfeği ile gelsinler bizde bu iman oldukça bizi kimse deviremez birazcık müslümanlar kenetlense bir yumruk gibi olsak kimsenin gücü yetmez yetmeyecekde bu oyunları kıyamete kadar devam edecek ama ALLAH nurunu tamamlayacak o kafir toplumuna cehennem kalacak
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  • NESLİHAN:
    Cikarci almanya avusturya hollanda fransa vs vs vs. 65 yildir yapmadiginiz isleri bizlere yaptirdiniz, üstüne ucuza calistirdiniz. O zaman ses seda yok, ne zaman vatanimizi savunduk bizleri kalles yaptiniz. Siz ne anlarsiniz lan terörden saldiridan!
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  • ASLANSARAY:
    Alman avusturya fransa abd ingiltere mallarina boykot atanalim bakin bunlar nasil susuyor gelin yapalim bu dedigimi televizyon da bütün vatandaslara bildirelim
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  • HINCINI GELECEĞE SAKLAYAN ADAM:
    Çok güzel olur. Bilhassa yabancı şirketleri göndersek enfes olur.
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