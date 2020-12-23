Barış Pınarı bölgesinde ilk "dijital" un fabrikası kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Barış Pınarı bölgesinde ilk "dijital" un fabrikası kuruldu

23.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:09
Barış Pınarı bölgesinde ilk

Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde ilk "dijital" un fabrikası ve tohum çoğaltma kurumu açıldı.

Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde ilk "dijital" un fabrikası ve tohum çoğaltma kurumu açıldı.

Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde ilk "dijital" un fabrikası ve tohum çoğaltma kurumu açıldı. Bin metrekare alanda kurulan Tel Abyad dijital un fabrikasında, yüksek teknolojiye sahip makineler kullanılarak el değmeden un üretilecek. Günlük 50-60 ton üretim kapasitesine sahip fabrikada, 30 kişiye istihdam sağlanacak. Fabrikanın kurulması, halihazırda unu Türkiye'den ithal eden bölge halkı için vakit ve maliyet tasarrufu sağlamış olacak. Tel Abyad ilçesinde, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'nın katılımıyla ilk dijital un fabrikası ve tohum çoğaltma kurumunun açılış törenine katıldı. Vali Erin, bölgede mahsul veriminin iyileştirmesi için Türkiye'nin desteğiyle Suriye Geçici Hükümeti ve Tel Abyad Yerel Meclisi'nin iş birliğiyle kurulan Tohum Çoğaltma Genel Kurumunun açılışını gerçekleştirdi. Vali Erin, kurum binasının avlusuna bir hurma fidanı dikti. - TEL ABYAD

Barış Pınarı bölgesinde ilk 'dijital' un fabrikası kuruldu
Barış Pınarı bölgesinde ilk 'dijital' un fabrikası kuruldu
Barış Pınarı bölgesinde ilk 'dijital' un fabrikası kuruldu
Barış Pınarı bölgesinde ilk 'dijital' un fabrikası kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İsmail Demir Özlem Zengin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay İrem Derici Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Çağdaş Atan Lionel Messi Samet Aybaba Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barış Pınarı bölgesinde ilk "dijital" un fabrikası kuruldu | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:10:53. #1.14#
title