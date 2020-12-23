Barış Pınarı bölgesinde ilk "dijital" un fabrikası kuruldu

Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde ilk "dijital" un fabrikası ve tohum çoğaltma kurumu açıldı.

Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde ilk "dijital" un fabrikası ve tohum çoğaltma kurumu açıldı. Bin metrekare alanda kurulan Tel Abyad dijital un fabrikasında, yüksek teknolojiye sahip makineler kullanılarak el değmeden un üretilecek. Günlük 50-60 ton üretim kapasitesine sahip fabrikada, 30 kişiye istihdam sağlanacak. Fabrikanın kurulması, halihazırda unu Türkiye'den ithal eden bölge halkı için vakit ve maliyet tasarrufu sağlamış olacak. Tel Abyad ilçesinde, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'nın katılımıyla ilk dijital un fabrikası ve tohum çoğaltma kurumunun açılış törenine katıldı. Vali Erin, bölgede mahsul veriminin iyileştirmesi için Türkiye'nin desteğiyle Suriye Geçici Hükümeti ve Tel Abyad Yerel Meclisi'nin iş birliğiyle kurulan Tohum Çoğaltma Genel Kurumunun açılışını gerçekleştirdi. Vali Erin, kurum binasının avlusuna bir hurma fidanı dikti. - TEL ABYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı